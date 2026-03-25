СМИ: Иран предпочитает Вэнса в качестве переговорщика вместо Уиткоффа

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что наряду с Рубио, Вэнсом, Уиткоффом и Кушнером участвует в переговорах с Ираном, которые, по его словам, возобновились в воскресенье и свидетельствуют о серьезном настрое Тегерана на поиск способа урегулирования конфликта. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.