Иран заявил, что Ормузский пролив закрыт лишь для судов враждебных стран

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Ормузский пролив остается открытым для навигации, но не для судов США, Израиля или государств, которые Иран считает агрессорами. Об этом говорится в циркулярном письме, направленном иранской делегацией членам Морской международной организации ООН и оказавшемся в распоряжении ТАСС.
«Ормузский пролив остается открытым, и морское сообщение не приостанавливалось. Судоходство продолжается при условии соблюдения необходимых мер, а также с учетом реалий, возникающих в связи с продолжающимся конфликтом», — говорится в документе, который был направлен в секретариат организации со штаб-квартирой в Лондоне 22 марта.
«Суда, оборудование и любые активы, принадлежащие сторонам-агрессорам, — а именно Соединенным Штатам и израильскому режиму — а также другим участникам агрессии, не имеют права на невраждебный проход», — отмечается в письме. «В рамках законодательной базы, регулирующей вооруженный конфликт, в отношении подобных активов будут приняты меры в соответствии с решениями и мерами, принятыми компетентными властями Исламской Республики Иран», — предупреждается в документе. Что касается судов из стран, которые в Тегеране не считают враждебными, то они могут «воспользоваться преимуществом безопасного прохода через Ормузский пролив в координации с компетентными иранскими органами».
Делегация Ирана сообщила, что полное восстановление безопасности и устойчивой стабильности в проливе «зависит от прекращения военной агрессии и угроз, прекращения дестабилизирующих действий» со стороны США и Израиля, а также «полного уважения законных интересов Ирана».