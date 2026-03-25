Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын заявил о постоянной поддержке России

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России Владимиру Путину, где поблагодарил его за теплые слова в связи с переизбранием на пост Председателя Государственных дел. Текст телеграммы 25 марта опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: AP 2024

«Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и неизменная воля», — говорится в тексте телеграммы.

Уточняется, что Ким Чен Ын также заявил о том, что обе страны развивают тесное взаимодействие, основанное на взаимной поддержке, совместно защищая суверенитет и стремясь к повышению благосостояние своих граждан.

ЦТАК 23 марта сообщило, что на сессии верховного народного собрания Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР. Отмечалась, что сессия прошла в Пхеньяне.

Путин в этот же день заявил о высокой оценке вклада Ким Чен Ына в упрочнение связей России и КНДР. Российский лидер подчеркнул, что Москва намерена продолжать взаимодействие с Пхеньяном, развивая стратегическое партнерство между двумя государствами.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше