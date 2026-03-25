Ким Чен Ын заявил о постоянной поддержке России

«Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и неизменная воля», — говорится в тексте телеграммы.
Уточняется, что Ким Чен Ын также заявил о том, что обе страны развивают тесное взаимодействие, основанное на взаимной поддержке, совместно защищая суверенитет и стремясь к повышению благосостояние своих граждан.
ЦТАК 23 марта сообщило, что на сессии верховного народного собрания Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР. Отмечалась, что сессия прошла в Пхеньяне.
Путин в этот же день заявил о высокой оценке вклада Ким Чен Ына в упрочнение связей России и КНДР. Российский лидер подчеркнул, что Москва намерена продолжать взаимодействие с Пхеньяном, развивая стратегическое партнерство между двумя государствами.