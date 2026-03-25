В аэропорту Пулково задерживаются вылеты около десяти рейсов

Около десяти рейсов задержаны в аэропорту Пулково из-за временных ограничений воздушного пространства.
В Telegram-канале аэропорта сообщили, что расписание рейсов корректируется. Уточняется, что скоплений пассажиров в терминале нет.
«В случае необходимости путешественникам будут представлены дополнительные места для ожидания», — добавили в пресс-службе аэропорта.
В настоящее время Пулково не обслуживает рейсы.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в воздушном пространстве региона объявлена опасность атаки БПЛА.
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.