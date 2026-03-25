В ВС США будут брать новобранцев с судимостью

ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Армия США повысила возрастной порог для новобранцев для сухопутных войск с 35 до 42 лет и упростила набор кандидатов с судимостью за марихуану, следует из обновленного регламента армии, который имеется в распоряжении РИА Новости.
«Максимальный возраст для зачисления на службу (в сухопутные войска — ред.) составляет 42 года. На момент зачисления кандидату не должно исполниться 42 года», — говорится в документе.
«Для лиц с единственной судимостью или вступившим в силу решением суда по делам несовершеннолетних за хранение марихуаны или принадлежностей для употребления наркотиков получение административного допуска больше не требуется», — отмечается в регламенте.
Повышение возрастного ценза стало частью продолжающейся реформы Пентагона по преодолению кризиса комплектования в 2022—2023 годах, следует из документа.
По данным Пентагона на сентябрь 2025 года, общая численность вооруженных сил США составляет около 2,1 миллиона человек. Из них 1,3 миллиона находятся на действительной службе, а остальные — в резерве и национальной гвардии. На долю сухопутных войск, крупнейшего вида вооруженных сил Соединенных Штатов, приходятся порядка 450 тысяч военных.