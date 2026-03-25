В ВС США будут брать новобранцев с судимостью

По данным Пентагона на сентябрь 2025 года, общая численность вооруженных сил США составляет около 2,1 миллиона человек. Из них 1,3 миллиона находятся на действительной службе, а остальные — в резерве и национальной гвардии. На долю сухопутных войск, крупнейшего вида вооруженных сил Соединенных Штатов, приходятся порядка 450 тысяч военных.