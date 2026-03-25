Лидеры России и Израиля поддерживают дружественные отношения

Израиль считает Россию дружественной страной и поддерживает тесные контакты на уровне руководства. Об этом сообщил посол Израиля в РФ Одед Йосеф в интервью газете «Известия». Дипломат отметил, что лидеры двух стран находятся в постоянном контакте и ведут серьёзный диалог. По его словам, между ними сложились близкие личные отношения, которые влияют на развитие сотрудничества.