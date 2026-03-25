Авиакомпания Delta приостановила оказание некоторых услуг членам Конгресса США

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Один из крупнейший авиаперевозчиков США Delta Airlines заявил о том, что временно прекращает оказание некоторых «особых услуг» членам американского Конгресса из-за нехватки ресурсов в связи с приостановкой работы Министерства внутренней безопасности (МВБ).
«Из-за того влияния, что оказывает шатдаун, Delta временно приостановит оказание особых услуг для членов Конгресса, которые летают компанией Delta, — приводит заявление компании телеканал ABC News. — После безопасности первоочередным приоритетом для Delta является забота о наших людях и клиентах, это становится все сложнее делать в связи с текущей ситуацией».
Как указывает телеканал, речь в частности идет о сопровождении законодателей представителями авиаперевозчика в аэропортах, а также об услугах специалистов, разрешающих сложные вопросы, связанные с перелетами.
14 февраля МВБ частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования. Представители Демократической партии добиваются пересмотра законопроекта о выделении средств этому министерству в связи с тем, что ранее в ходе операции против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудники силовых ведомств застрелили двух граждан США. По этой причине демократы планируют урезать бюджет входящей в его структуру службы ICE и внести коррективы в его работу.