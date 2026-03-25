Мошенники стали пугать россиян просрочкой по ипотеке

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Телефонные мошенники под предлогом фальшивой задолженности по ипотеке похищают у россиян доступ к «Госуслугам» и онлайн-банкам, рассказала РИА Новости юрист Галина Земскова.
«Одной из самых популярных схем мошенников является “ложная просрочка”. Клиенту звонят якобы из банка и сообщают о возникшей просрочке по ипотеке. Если человек действительно платит кредит, его убеждают, что проблема уже находится в “Бюро кредитных историй”, и грозят санкциями», — сообщила член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России на базе МГЮА имени Кутафина.
Земскова отметила, что для решения проблемы аферисты просят назвать номер СНИЛС и код из СМС, с помощью которых получают доступ к сервису «Госуслуги», а оттуда — к онлайн-банку и возможности оформления новых кредитов.
Сотрудники банков никогда не просят сообщить код из СМС, напомнила юрист.