Мошенники стали пугать россиян просрочкой по ипотеке

РИА Новости: мошенники стали пугать россиян просрочкой по ипотеке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Телефонные мошенники под предлогом фальшивой задолженности по ипотеке похищают у россиян доступ к «Госуслугам» и онлайн-банкам, рассказала РИА Новости юрист Галина Земскова.

«Одной из самых популярных схем мошенников является “ложная просрочка”. Клиенту звонят якобы из банка и сообщают о возникшей просрочке по ипотеке. Если человек действительно платит кредит, его убеждают, что проблема уже находится в “Бюро кредитных историй”, и грозят санкциями», — сообщила член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России на базе МГЮА имени Кутафина.

Земскова отметила, что для решения проблемы аферисты просят назвать номер СНИЛС и код из СМС, с помощью которых получают доступ к сервису «Госуслуги», а оттуда — к онлайн-банку и возможности оформления новых кредитов.

Сотрудники банков никогда не просят сообщить код из СМС, напомнила юрист.