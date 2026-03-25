Партия премьера Дании не сформирует правительство после победы на выборах

DR: СДП побеждает на выборах в Дании, но не может сформировать правительство.

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Социал-демократическая партия Дании, возглавляемая премьер-министром Метте Фредериксен, побеждает на выборах с 21,9% голосов, однако у нее и других кандидатов в премьеры нет большинства для формирования правительства, сообщает телерадиокомпания DR.

Двадцать четвертого марта в Дании прошли парламентские выборы. Как сообщает DR, явка составила 84%.

По данным телерадиокомпании, социал-демократы получили 21,9% голосов. Социалистическая народная партия (SF) занимает второе место, заручившись поддержкой 11,6% избирателей, а партия министра обороны Троэльса Лунда Поульсена «Венстре» находится на третьем месте с 10,1% голосов. Поульсен — один из кандидатов в премьеры страны.

Четвертое место занял «Либеральный альянс», набравший 9,4% голосов, а на пятом месте — Датская народная партия с 9,1%.

Как сообщает DR, на этот раз нижний порог преодолели все 12 партий. Отмечается, что в последний раз подобное случалось в 1953 году, когда был введен избирательный барьер.

«Теперь, после подсчета всех голосов, можно сделать вывод о том, что и социал-демократы, и “Венстре” получили исторические плохие результаты выборов», — пишет телерадиокомпания.

Как напоминает DR, у социал-демократов в последний раз такие плохие результаты были в 1903 году, а «Венстре» с таким столкнулась впервые.

Как поясняет телерадиокомпания, из нынешних результатов следует, что ни один из кандидатов в премьеры не сможет собрать необходимое большинство. Поэтому партиям придется начать переговоры, чтобы решить, кто будет формировать правительство.

В феврале DR сообщала, что всего на пост премьера Дании пока что выдвинулись четыре кандидата: Поульсен, Фредериксен от Социал-демократов, лидер «Либерального альянса» депутат Алекс Ванопслаг и лидер «Гражданской партии» депутат Ларс Бойе Матиэсен.

Несмотря на опережение оппонентов, социал-демократам прогнозировали худший за последние 120 лет результат. До этого, в ноябре 2025 года, партия впервые за более чем 100 лет проиграла на местных выборах и потеряла пост обер-бургомистра Копенгагена, а месяцем позднее ее рейтинг опустился до рекордно низкого за 12 лет уровня.