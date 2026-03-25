TI: США в своём плане требуют демонтажа ядерного потенциала Ирана

Американские власти в своём плане по выходу из конфликта на Ближнем Востоке, в частности, требуют от Ирана демонтировать его ядерный потенциал и обязаться никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием, сообщила интернет-газета Times of Israel (TI).
Всего документ содержит 15 пунктов. Издание ссылается на 12-й канал Израиля, который, в свою очередь, приводит информацию своего источника на Западе.
«Требования США к Ирану: Иран должен демонтировать свой существующий ядерный потенциал. Иран должен взять на себя обязательство никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием. На территории Ирана не будет обогащения урана», — говорится в публикации.
В статье уточняется, что Иран призывают отдать Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) запасы из приблизительно 450 килограммов урана, который обогащён до 60 процентов. Кроме того, США добиваются того, чтобы иранская сторона демонтировала ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо.
Также к Тегерану выдвигается требование предоставить специалистам МАГАТЭ полный доступ, прозрачность и контроль на всей территории Ирана.
Напомним, ранее газета The New York Times написала, что США передали иранской стороне план по выходу из конфликта на Ближнем Востоке. Источники отметили, что инициатива Вашингтона связана с усиливающимся влиянием военной операции на американскую экономику.
24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился полностью отказаться от планов по получению ядерного оружия. Он не раскрыл, с какими именно представителями находится в контакте Вашингтон.