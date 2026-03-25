Эксперт Степанов: американская система Maven с ИИ не оправдала ожиданий в Иране

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Цифровая платформа управления полетами Maven Smart System на основе модели искусственного интеллекта (ИИ) Claude не оправдала ожиданий в ходе ближневосточного конфликта. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
«Maven официально признана ключевой системой для всех родов войск вооруженных сил США, которая будет внедрена на все уровни к маю 2029 года. Вместе с тем я бы отметил, что система во многом не продемонстрировала ожидаемой эффективности в рамках иранской кампании», — сказал он.
По его мнению, это связано с тем, что удары наносились не всегда по верно определенным объектам, а сам процесс нанесения высокоточных ударов не обладал высокой степенью автономности ИИ.
«Де-факто мы видим, что США не удалось исключить человеческий фактор, а различные инструменты, использующие алгоритмы ИИ, до настоящего момента демонстрируют множественные ошибки», — добавил Степанов.
Ранее газета The Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что США применяли цифровую платформу Maven Smart System на основе модели ИИ Claude для выбора целей при планировании операции против Ирана.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.