Алаудинов рассказал об установлении причастных к ракетной атаке на Брянск

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Работа по установлению причастных к ракетной атаке на Брянск ведётся ежедневно, сообщил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ 10 марта нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow. В результате восемь человек погибли, еще 47 получили ранения.
«Руководство… уже полностью владеет информацией, что было, как было, откуда было запущено», — сказал Алаудинов.
Он считает, что власти Украины будут и дальше делать все, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в России.
«Поэтому работа по установлению людей, которые причастны к этим обстрелам, и по их уничтожению, она ведётся ежедневно, я так думаю, что результативна она. Потому что мы за последний период фиксировали уничтожение очень большого ресурса противника, который непосредственно был задействован на то, чтобы бить по территориям в глубине нашей страны», — отметил собеседник агентства.