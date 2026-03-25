ПМР предложила Молдавии придать государственный статус русскому языку

ТИРАСПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Приднестровье предложило Молдавии придать государственный статус молдавскому, русскому и украинскому языкам, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
«Если Республика Молдова намеревается реально сближаться с Приднестровьем, то начинать нужно с придания в самой Молдове государственного статуса молдавскому, русскому и украинскому языкам в дополнение к существующему румынскому. Это реальный шаг в духе “конвергенции” навстречу многонациональному приднестровскому народу, отвечающий его идентичности», — сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также добавил, что данный подход полностью соответствует мировым стандартам и европейским нормам и практикам.
«Такое решение — лучший способ доказать транспарентность и демократичность этнолингвистической сферы Республики Молдова. Приднестровье официально направило данную инициативу, ожидаем реакции молдавской стороны», — отметил Игнатьев.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако Конституционный суд постановил, что новый закон не соответствует конституции.
Позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться «лишь в пределах возможностей системы образования».