Израиль одобрил выделение участка под здание дипмиссии США в Иерусалиме

Некоторые страны обдумывали идею перемещения своих дипломатических представительств в Иерусалим, однако реализовали ее пока только США, Гватемала, Гондурас, Парагвай, Папуа-Новая Гвинея, а также самопровозглашенная республика Косово. Процесс переноса посольств из Тель-Авива в Иерусалим начался после того, как в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского дипломатического представительства.