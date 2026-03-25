Израиль одобрил выделение участка под здание дипмиссии США в Иерусалиме

Израиль одобрил выделение участка под строительство дипмиссии США в Иерусалиме.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Правительство Израиля во вторник заявило, что одобрило предложение о выделении в Иерусалиме участка под строительство постоянного посольства США в городе.

«Сегодня правительство Израиля одобрило предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра иностранных дел Гидеона Саара и министра строительства и жилищной политики Хаима Каца о выделении земли в комплексе “Алленби” в Иерусалиме под строительство постоянного посольства США в Иерусалиме», — говорится в пресс-релизе на сайте офиса Нетаньяху.

Некоторые страны обдумывали идею перемещения своих дипломатических представительств в Иерусалим, однако реализовали ее пока только США, Гватемала, Гондурас, Парагвай, Папуа-Новая Гвинея, а также самопровозглашенная республика Косово. Процесс переноса посольств из Тель-Авива в Иерусалим начался после того, как в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского дипломатического представительства.

Израиль считает Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных. Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.