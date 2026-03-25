КСИР сообщил о ракетных ударах по израильским станциям связи

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетного удара по станциям приема спутниковой связи в Израиле. Об этом сообщается в пресс-релизе корпуса.

«В ходе очередной волны ракетных атак мы нанесли удары по Эйлату и станциям приема спутниковой связи, которые предоставляют услуги израильской армии», — говорится в заявлении КСИР. Также отмечается, что иранская армия запустила ракеты и беспилотники по четырем военным базам США в регионе.

Информация о результатах атак и их последствиях не раскрыта. Данный инцидент подчеркивает нарастающее напряжение в регионе и усиливает обеспокоенность международного сообщества относительно эскалации конфликта между Ираном и Израилем, а также возможных последствий для американских сил в этом районе.

Ранее политолог объяснил, почему Израиль выбрал стратегию «обезглавливания» Ирана.