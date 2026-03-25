СМИ: Кипр требует от Британии пересмотра соглашения по авиабазам

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Кипр требует от Великобритании пересмотра соглашения, в соответствии с которым Лондон сохраняет на острове две военные базы, и хочет новых гарантий безопасности, сообщает британская газета Telegraph.
Британские заморские территории, где находятся военные базы «Акротири» и «Декелия», сохранились на острове после получения Кипром независимости в 1960 году. Президент Кипра Никос Христодулидис называл их существование «пережитком колониализма».
«Кипр потребовал новых и улучшенных британских гарантий безопасности после атаки иранского дрона на военные базы Британии, (расположенные — ред.) на стратегическом острове… Никосия сразу после окончания войны в Иране хочет пересмотра мер безопасности, изложенных в договоре от 1960 года, по которому были созданы суверенные авиабазы», — говорится в материале издания.
По данным газеты, 21 марта президент Кипра провел долгий телефонный разговор с британским премьером Киром Стармером, в ходе которого потребовал переговоров. Как сообщает Telegraph, Кипр не настаивает на том, чтобы Лондон отказался от военных баз. Отмечается, что Никосия может попросить предоставлять больше информации и проводить больше консультаций в отношении возможных миссий, перебросок техники и войск, а также рисков безопасности.
Как пишет газета, министерство обороны Британии заявило, что статус военных баз обсуждению не подлежит.
«Суверенные зоны военных баз никогда не были частью республики Кипр, поскольку, когда Кипр стал независимым в 1960 году, принадлежность этих зон Британии была сохранена. Мы не планируем это менять», — приводит издание слова представителя МО.
Как отмечает газета, достигнутые соглашения предполагают, что Британия, Кипр, Греция и Турция должны советоваться и сотрудничать по вопросу совместной обороны острова, однако на практике это происходит редко. По данным Telegraph, в Никосии считают, что действующие договоренности больше не подходят для нынешнего времени.
Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил 2 марта, что по базе ВВС Великобритании «Акротири» был нанесен удар беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Позднее были перехвачены два дрона, направлявшиеся к данной базе.