Средства ПВО уничтожили восемь БПЛА над Ленобластью

Средства противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников в небе над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Об этом он написал в своём Telegram-канале и уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Работа ПВО продолжается, добавил губернатор.
В настоящее время аэропорт Пулково не обслуживает рейсы.
В воздушном пространстве региона объявлена опасность атаки БПЛА.
