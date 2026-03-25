Дмитриев оценил участие Лондона в открытии Ормузского пролива

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что в результате участия Великобритании в усилиях по открытию Ормузского пролива для судоходства цена на нефть может подняться до 200 долларов за баррель.