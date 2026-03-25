Дмитриев оценил участие Лондона в открытии Ормузского пролива

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что в результате участия Великобритании в усилиях по открытию Ормузского пролива для судоходства цена на нефть может подняться до 200 долларов за баррель.
«С учетом безупречной репутации (премьер-министра Великобритании Кира — ред.) Стармера в постоянных неудачах цена на нефть может достичь 200 долларов», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию о том, что Лондон может возглавить коалицию по открытию Ормузского пролива.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.