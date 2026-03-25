Пентагон смягчил требования к новобранцем из-за кризиса комплектования армии

Американские сухопутные войска смягчили требования к потенциальным новобранцам. Согласно обновленному армейскому регламенту, который оказался в распоряжении РИА Новости, максимальный возраст для поступления на службу повышен с 35 до 42 лет.
Кроме того, упрощен процесс набора кандидатов, имеющих судимость за хранение марихуаны: теперь для них отменено обязательное получение административного допуска, если речь идет о единичном правонарушении или решении суда по делам несовершеннолетних.
Как следует из документа, эти изменения являются частью реформы Пентагона, направленной на преодоление кризиса с комплектованием армии, который наблюдался в 2022—2023 годах.
На сентябрь 2025 года общая численность американских вооруженных сил составляла около 2,1 миллиона человек. Из них на действительной службе находились 1,3 миллиона, остальные — в резерве и национальной гвардии. Сухопутные войска, как крупнейший вид ВС США, насчитывали примерно 450 тысяч военнослужащих.
