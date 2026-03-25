Пентагон смягчил требования к новобранцем из-за кризиса комплектования армии

На сентябрь 2025 года общая численность американских вооруженных сил составляла около 2,1 миллиона человек. Из них на действительной службе находились 1,3 миллиона, остальные — в резерве и национальной гвардии. Сухопутные войска, как крупнейший вид ВС США, насчитывали примерно 450 тысяч военнослужащих.