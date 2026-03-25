ПВО уничтожила восемь БПЛА над Ленинградской областью

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. ПВО сбила восемь беспилотников над Ленинградской областью, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Силами ПВО над Ленобластью уничтожено восемь БПЛА», — написал глава региона в Telegram-канале.
Дрозденко отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Работа ПВО продолжается, добавил глава области.
