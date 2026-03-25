Бойцы «Днепра» в подземных мастерских собирают прорывающие РЭБ ВСУ БПЛА

ГЕНИЧЕСК, 25 мар — РИА Новости. Техники-саперы 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» непосредственно на передовой в подземных мастерских собирают ударные БПЛА и настраивают их для успешного прорыва украинской зоны РЭБ, в частности над акваторией реки Днепр, передает наблюдавший за работой расчета ударных БПЛА «Молния-2» 18-й армии «Днепра» корреспондент РИА Новости.
Бойцы 18-й общевойсковой армии «Днепра» на оборудованных системой РЭБ и комплексом пассивной противодронной защиты внедорожных транспортных средствах доставляют к линии боевого соприкосновения комплектующие для FPV самолетного типа «Молния-2». Оперативно, под охраной противодронных расчетов, военные разгружают транспорт и заносят соответствующие комплектующие во фронтовую подземную мастерскую по сборке БПЛА, где техники-инженеры собирают из них полноценный ударный беспилотник и снаряжают его мощной боевой частью.
«Против пехоты там, ОФБЧ (осколочно-фугасная боевая часть), три килограмма. Две штуки вешаем — “разбирать” какие-то помещения там, если внутрь (бункера) залететь», — рассказал РИА Новости техник-сапер расчета с позывным «Сложный».
Благодаря расположению подземной мастерской непосредственно на передовой инженеры 18-й армии могут собрать ударный беспилотник, максимально отвечающий требованиям текущей боевой задачи и наилучшим образом предназначенный для прорыва конкретного района РЭБ противника.
«Борт готов, сейчас парни выставляют оборудование, и в принципе можем лететь», — добавил «Сложный».
После сборки бойцы расчета выносят из подземной замаскированной мастерской специально предназначенный для выполнения поступившей задачи беспилотник и устанавливают его на точке пуска.