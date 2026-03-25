N12: США требуют от Ирана демонтировать существующий ядерный потенциал

Отдельно подчеркивается, что на территории страны не должно осуществляться обогащение урана. По информации N12, США также требуют вывести из эксплуатации основные ядерные объекты — в Натанзе, Исфахане и Фордо. Эти площадки на протяжении последних лет фигурируют в отчетах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) как ключевые элементы ядерной программы Ирана.