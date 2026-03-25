Врач назвала главные условия профилактики кариеса

КЕМЕРОВО, 25 мар — РИА Новости. Кариес на 90% можно предотвратить, для этого необходимо соблюдать три главных условия, рассказала РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Тё.
«Кариес на 90% можно предотвратить. Для этого обязательно нужны три главных условия: 1. Гигиена полости рта (контролирует причины возникновения кариеса). Это наша личная армия. Чистить зубы нужно не для красоты, а для того чтобы убрать с зубов налет (липкую пленку из бактерий). Без налета — нет кариеса. 2. Правильное питание (ограничение быстрых углеводов, сладостей). Бактерии зубного налета способны перерабатывать сахара в кислоту, которая растворяет минеральные вещества эмали и разрушает ее. Меньше сахара — меньше атак на зубы. 3. Фтор и кальций (укрепляют эмаль и помогают на ранних сроках при кариесе в стадии пятна обратить процесс вспять», — рассказала профессор.
Врач уточнила, что для выполнения третьего условия необходимо использовать зубные пасты с фторидами и соединениями кальция, а также профилактически посещать врача-стоматолога для нанесения на зубы специальных профессиональных продуктов, которые делают эмаль более прочной, способной противостоять возможным кислотным воздействиям, а также своевременно восполнять утраченные минеральные компоненты.