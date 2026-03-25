Врач назвала главные условия профилактики кариеса

«Кариес на 90% можно предотвратить. Для этого обязательно нужны три главных условия: 1. Гигиена полости рта (контролирует причины возникновения кариеса). Это наша личная армия. Чистить зубы нужно не для красоты, а для того чтобы убрать с зубов налет (липкую пленку из бактерий). Без налета — нет кариеса. 2. Правильное питание (ограничение быстрых углеводов, сладостей). Бактерии зубного налета способны перерабатывать сахара в кислоту, которая растворяет минеральные вещества эмали и разрушает ее. Меньше сахара — меньше атак на зубы. 3. Фтор и кальций (укрепляют эмаль и помогают на ранних сроках при кариесе в стадии пятна обратить процесс вспять», — рассказала профессор.