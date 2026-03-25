Турсектор Турции снизит цены ради сохранения туристов из России

Во вторник Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) сообщила, что число туристических поездок из Российской Федерации в Турцию в феврале выросло на 2,5%, при этом Россия лидирует по динамике въезда в республику среди других крупных рынков. В марте, как ожидается, российский турпоток в страну покажет более значимый прирост из-за ближневосточного кризиса, прогнозирует АТОР.