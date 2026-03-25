Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников достигло 17

Средства ПВО уничтожили ещё девять беспилотников над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«В общей сложности уже 17 БПЛА уничтожено над Ленобластью», — написал он в своём Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что отражение атаки продолжается.
В настоящее время аэропорт Пулково не обслуживает рейсы.
В воздушном пространстве региона объявлена опасность атаки БПЛА.
