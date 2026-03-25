Ранее французский политик Флориан Филиппо раскритиковал действия Владимира Зеленского на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Он заявил, что вмешательство Киева в этот конфликт может иметь серьёзные последствия. По его оценке, подобная политика способна осложнить отношения Украины с европейскими странами. Он также указал на нарастающее напряжение внутри ЕС. Филиппо связал происходящее с энергетическими проблемами в Европе. Он отметил, что регион уже сталкивается с последствиями нестабильности на Ближнем Востоке.