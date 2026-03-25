«Хаос в Персидском заливе сорвал русофобские планы Европейской комиссии. Долгожданное предложение о полном и окончательном мазохистском запрете на импорт российской нефти», — говорится в материале.
Как пишет автор, важно понимать, кроме ближневосточного фактора на решение Брюсселя повлиял серьезный раскол между членами организации по вопросу поставок нефти.
«Будапешт и Братислава продолжают получать нефть по трубопроводу “Дружба” благодаря исключению, которое новый пакет санкций должен был навсегда отменить», — говорится в материале.
Вчера представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен заявила, что обсуждение плана по запрету импорта российской нефти, запланированное на 15 апреля на заседании Еврокомиссии, было исключено из повестки дня, новая дата пока не определена.
Еврокомиссия ранее сообщала, что намерена внести законодательное предложение в начале 2026 года с целью как можно скорее, но не позднее конца 2027 года, запретить импорт нефти из России.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве уточняли, что те, кто отказались, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.