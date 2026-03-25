Правительство России добавило кроссоверы Tenet и Haval в список авто для такси

Правительство России расширило список автомобилей отечественного производства, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси.
Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
В перечень добавили кроссоверы Haval F7, Haval F7x и Haval Jolion, а также Tenet T7. Теперь таксопарки смогут закупать эти модели для работы.
Ранее в Минпромторге России актуализировали список машин, которые можно использовать в такси в соответствии с законом о локализации. В перечень были добавлены кроссоверы «Москвич» М70 и М90, электрокроссовер UMO 5 и пассажирский фургон Sollers SF1.