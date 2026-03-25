Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Картаполов: вооруженные силы России уже используют ИИ в бою

Глава комитета Госдумы по обороне отметил, что технологию применяют в беспилотниках типа «Герань».

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российские беспилотники нового поколения используют элементы искусственного интеллекта (ИИ) для выполнения боевых задач. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Наши беспилотники, “Герани” поколения 4+, пятого поколения, как раз работают уже группами с использованием элементов искусственного интеллекта. Они умеют перестраиваться в полете, определять условия для атаки объекта, формировать соответствующие боевые построения. Они делают сами, как раз на основе элементов искусственного интеллекта», — сказал депутат.

Он отметил, что военное искусство всегда было одной из передовых областей в плане освоения новых технологий, искусственный интеллект не стал исключением. Вместе с тем Картаполов подчеркнул, что контроль за применением ИИ и масштабы его использования в бою «должны быть очень хорошо просчитаны, глубоко обдуманы и четко сформулированы». «Цена ошибки там гораздо более высокая», — объяснил парламентарий.

