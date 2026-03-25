Трамп в среду проведет закрытый брифинг с разведкой

Трамп в понедельник заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней. Председатель парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф в тот же день подчеркнул, что переговоров с Соединенными Штатами не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.