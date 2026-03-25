Россиянам рассказали, что отсутствие трудового стажа влияет на размер пенсии

Отсутствие трудового стажа не лишает пенсии, однако влияет на её размер и время назначения, рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

В беседе с агентством «Прайм» она отметила, что при отсутствии трудового стажа гражданин не может рассчитывать на пенсию по старости. В этом случае назначается социальная пенсия — на пять лет позже установленного пенсионного возраста.

Размер такой выплаты ниже. По данным Социального фонда России на 1 января 2025 года, средняя страховая пенсия по старости составляет около 24,8 тыс. рублей, а социальная — чуть более 13,5 тыс. рублей, уточняет агентство.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что с 1 апреля у ряда категорий граждан увеличится размер пенсии.