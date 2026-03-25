СМИ: США уничтожили в Эквадоре молочную ферму вместо лагеря наркоторговцев

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. США в начале марта, вопреки своим заявлениям, уничтожили в Эквадоре не тренировочный лагерь «наркотеррористов», а молочную ферму, пишет газета New York Times со ссылкой на собственное расследование.
Южное командование США (SOUTHCOM) 7 марта сообщало, что американские военнослужащие совместно с местными военными нанесли удары по наркоторговцам в Эквадоре. Как пишет издание, американские власти тогда выпустили видеоролик, на котором был запечатлен момент уничтожения якобы тренировочного лагеря наркоторговцев в сельской местности Эквадора.
«Военные удары, по всей видимости, уничтожили не комплекс наркоторговцев, а животноводческую и молочную ферму», — пишет газета.
По данным New York Times, речь идет об отдаленной деревне Сан-Мартин на севере Эквадора. По словам четырех источников, знакомых с операцией, военные США не принимали прямого участия в показанном на видео ударе, но предоставили свой вертолет. По рассказам работников фермы, 3 марта к ним на вертолете прибыло несколько эквадорских солдат. По их утверждению, военные облили бензином и подожгли несколько построек, а также допросили работников, побив некоторых из них прикладами. Они также якобы душили их и применяли электрошокеры. Как заявили жители поселения, 6 марта вертолеты вернулись и, судя по всему, с них сбросили на остатки фермы взрывчатку. Тогда же было снято видео, опубликованное позднее властями США.
Как пишет газета, владелец уничтоженной фермы и другие местные жители отрицают утверждения о том, что комплекс использовался для хранения оружия и как место ночевки и тренировки. По их словам, удар по ферме был частью более крупной военной операции Эквадора, в рамках которой ранее также были сожжены два заброшенных дома поблизости, а на один из них потом еще сбросили бомбы. Два американских чиновника уточнили, что спецназ США давал эквадорцам указания по этой операции, полагая, что эти дома были связаны с наркогруппировкой.
Правительство Эквадора в марте объявило о начале новой фазы борьбы с наркоторговлей и нелегальной добычей полезных ископаемых при участии Южного командования США. Президент Даниэль Нобоа ввел с 15 по 30 марта комендантский час в наиболее криминальных провинциях страны — Гуаясе, Лос-Риос, Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас и Эль-Оро, анонсировав межведомственные операции в рамках новой фазы борьбы с преступностью.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
В ноябре 2025 года военный министр США Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье», направленной против наркокартелей в Латинской Америке.