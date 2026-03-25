СМИ: США уничтожили в Эквадоре молочную ферму вместо лагеря наркоторговцев

По данным New York Times, речь идет об отдаленной деревне Сан-Мартин на севере Эквадора. По словам четырех источников, знакомых с операцией, военные США не принимали прямого участия в показанном на видео ударе, но предоставили свой вертолет. По рассказам работников фермы, 3 марта к ним на вертолете прибыло несколько эквадорских солдат. По их утверждению, военные облили бензином и подожгли несколько построек, а также допросили работников, побив некоторых из них прикладами. Они также якобы душили их и применяли электрошокеры. Как заявили жители поселения, 6 марта вертолеты вернулись и, судя по всему, с них сбросили на остатки фермы взрывчатку. Тогда же было снято видео, опубликованное позднее властями США.