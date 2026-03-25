МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский предстанет перед трибуналом за политику террора, направленную на уничтожение православной веры и украинского народа, после того как конфликт завершится победой России, заявил РИА Новости председатель правления Центра «Воин», депутат Государственной думы, Герой ЛНР Виктор Водолацкий.
Центр «Воин» в Музее Победы 19 марта подвел итоги работы за три года в рамках конференции «Воспитание сегодня — сильная страна завтра», на которой выступил и Водолацкий.
«Как уже говорил наш президент Владимир Путин, в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий главы государства даже в условиях военного положения. Зеленский и его окружение нелегитимны. Значит, СВО остается единственной причиной, по которой Зеленский находится у власти. Когда конфликт завершится, то и его политическая карьера рухнет, и он предстанет перед военным трибуналом за геноцид в отношении собственного народа и православия», — сказал он РИА Новости.
По мнению депутата, слова Зеленского на сегодняшний день становятся основой для будущего уголовного дела против военного преступника.
«Его фактическая задача — уничтожение украинского народа, в первую очередь, его православной части. Он систематично разрушает храмы и святыни, а свой народ отправляет в мясорубку конфликта ради своей выгоды и наживы», — заявил Водолацкий.
Центр «Воин» создан по поручению президента России 1 декабря 2022 года. Его миссия — подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих ее защищать. Филиалы центра действуют в 21 регионе России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. К 2030 году они должны действовать во всех субъектах РФ.