В Ленинградской области отражают массированную атаку ВСУ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о продолжающемся отражении атаки беспилотников. По его данным, общее количество сбитых над регионом дронов достигло 17.
Ранее областное управление МЧС предупреждало об угрозе ударов с воздуха.
В связи с инцидентом были введены ограничения на работу воздушного транспорта. В аэропорту Пулково временно приостановили прием и отправку рейсов. Как пояснили в Росавиации, эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Вечером 24 марта воздушная гавань уже ненадолго останавливала работу. Ограничения сохраняются также в аэропортах Калуги, Ярославля и Пскова. Московский аэропорт Шереметьево продолжает работать, но с согласованием рейсов с профильными службами.
Ранее сообщалось, что Украинские вооружённые формирования нанесли удар по селу Гламаздино в Хомутовском районе Курской области. В результате обстрела один местный житель погиб, ещё шесть человек получили ранения различной степени тяжести.
