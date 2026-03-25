Треть россиян хранят сбережения «под подушкой»

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Треть россиян предпочитает хранить деньги дома «под матрасом», поскольку считает такой способ хранения наиболее удобным для быстрой реакции на перемены, говорится в исследовании «Банки.ру» для РИА Новости.
«Согласно опросу, хранить наличные деньги дома предпочитают 34%. Россияне считают этот способ размещения сбережений удобным для контроля трат и быстрой реакции на перемены. Опережают “живые” рубли только вклады и накопительные счета, которые стали абсолютными лидерами среди всех способов накоплений — их выбрали 54% россиян», — отмечает руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.
Солдатенкова поясняет, что такое распределение связано с тем, что депозиты компенсируют своим владельцам официальную инфляцию и в отличие от других инструментов имеют страховую защиту от государства. Если в марте 2025 года максимальные ставки по ним в базе «Банки.ру» приближались к 22,5% годовых, то в марте 2026 года — к 16% годовых, а средний уровень по ним сейчас — несколько больше 10% годовых.
Также общий тренд на консервативную стратегию сохранения средств подтверждает и рост средней суммы вкладов: по итогам января-февраля 2026 года средняя сумма депозита, открытого онлайн на «Банки.ру», достигла 737 тысяч рублей — вдвое больше, чем годом ранее.
«Для тех, кто хочет иметь оперативный доступ к деньгам, альтернативой хранению средств “под матрасом” являются накопительные счета, которые могут дать сопоставимую с депозитами доходность (особенно при использовании приветственных ставок и акций банков совместно с партнерами — финансовыми платформами), но с большей гибкостью в части управления своими деньгами», — порекомендовала Солдатенкова.