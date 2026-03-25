Аракчи призвал членов Совбеза ООН к твёрдой позиции относительно США

«Аракчи подчеркнул, что Иран ожидает от членов Совбеза, особенно Китая и России, твёрдой позиции с осуждением действий США и Израиля и недопущения дальнейшего использования Совета Безопасности в интересах Вашингтона», — пишет иранское агентство Tasnim.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что российская сторона обеспокоена конфликтом на Ближнем Востоке и призывает к скорейшему прекращению огня. В МИД также подчеркнули, что Россия, Китай, Турция и другие государства-единомышленники готовы содействовать урегулированию конфликта в зоне Персидского залива.
В начале марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза отметил, что действия Соединённых Штатов и Израиля против Ирана являются неспровоцированным актом вооружённой агрессии.