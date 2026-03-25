NYT: Пентагон приказал перебросить 2 тыс. десантников на Ближний Восток

В регион направят военнослужащих «сил немедленного реагирования» элитной 82-й воздушно-десантной дивизии, сообщила газета.

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Военное министерство США отдало приказ о переброске порядка 2 тыс. десантников в ближневосточный регион. С таким утверждением выступила газета The New York Times.

По ее сведениям, на Ближний Восток будут направлены военнослужащие «сил немедленного реагирования» элитной 82-й воздушно-десантной дивизии. Отмечается, что десантники будут располагаться «в непосредственной близости от Ирана».

На прошлой неделе телеканал Fox News сообщал о том, что на Ближний Восток отправилась амфибийно-десантная группа в составе около 4,5 тыс. моряков и морских пехотинцев во главе с универсальным десантным кораблем USS Boxer и 11-м экспедиционным отрядом морской пехоты США.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
