Слуцкий призвал обеспечить прозрачность бюджетных расходов на ремонт дорог

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал обеспечить прозрачность бюджетных расходов на ремонт и строительство дорог в России.
«Бюджеты на ремонт и строительство должны быть прозрачными. Хватит платить за дороги по завышенным ценам», — сказал РИА Новости Слуцкий.
По его словам, в России один из самых дорогих километров дорожного полотна в мире.
«Мы считаем, что в России давно пора установить пределы ценообразования на реконструкцию и создание новых дорог. Параметры ценообразования должны быть прозрачными и четкими: учитывать климатические зоны и условия строительства, но не аппетиты жадных подрядчиков», — заключил он.
Узнать больше по теме
