Трансляция первого за четыре года концерта BTS собрала 18,4 млн зрителей

Netflix: трансляция концерта группы BTS в Сеуле собрала 18,4 миллиона зрителей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Прямая трансляция первого за четыре года концерта всемирно известной K-pop группы BTS собрала 18,4 миллиона зрителей, сообщает американский стримингововый сервис Netflix.

«Возвращение BTS Live: Arirang собрало 18,4 миллиона зрителей по всему миру, что доказывает, что влияние группы лишь усилилось за время разлуки», — сообщает компания на своем сайте.

Ранее группа BTS вернулась со своим первым за шесть лет полноформатным альбомом из 14 композиций. По этому случаю в минувшую субботу на площади Канхвамун в центре Сеула состоялся бесплатный концерт для фанатов группы, для посещения были доступны 22 тысячи мест.