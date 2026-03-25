Трансляция первого за четыре года концерта BTS собрала 18,4 млн зрителей

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Прямая трансляция первого за четыре года концерта всемирно известной K-pop группы BTS собрала 18,4 миллиона зрителей, сообщает американский стримингововый сервис Netflix.
«Возвращение BTS Live: Arirang собрало 18,4 миллиона зрителей по всему миру, что доказывает, что влияние группы лишь усилилось за время разлуки», — сообщает компания на своем сайте.
Ранее группа BTS вернулась со своим первым за шесть лет полноформатным альбомом из 14 композиций. По этому случаю в минувшую субботу на площади Канхвамун в центре Сеула состоялся бесплатный концерт для фанатов группы, для посещения были доступны 22 тысячи мест.