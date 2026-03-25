Дрозденко: над территорией Ленобласти сбито уже 33 БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом уничтожено уже 33 БПЛА.

«Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, средства ПВО продолжают отражать атаку.

В настоящее время аэропорт Пулково не обслуживает рейсы.

В воздушном пространстве региона объявлена опасность атаки БПЛА.

