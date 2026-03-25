Дрозденко: над территорией Ленобласти сбито уже 33 БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом уничтожено уже 33 БПЛА.
«Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга», — написал он в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, средства ПВО продолжают отражать атаку.
В настоящее время аэропорт Пулково не обслуживает рейсы.
В воздушном пространстве региона объявлена опасность атаки БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.