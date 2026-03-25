Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Киселев: ВС РФ перемололи бежавших из Песчаного элитных солдат ВСУ

ЛУГАНСК, 25 марта. /ТАСС/. Бойцы РФ в Нестерном перемололи бежавшее из Песчаного Харьковской области элитное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

Источник: РИА "Новости"

«В Песчаном наши парни из 69-й мотострелковой дивизии выбили противника с позиций. Кого там держали? 1-й пограничный отряд — “элиту”, которую готовили к обороне. После встречи с нашими выжившие бросили позиции и побежали в соседнее Нестерное. А там их уже ждали. Перемололи», — сказал он.

Ранее в российских силовых структурах ТАСС сообщали, что наиболее мотивированные штурмовики 1-го погранотряда ВСУ бежали из взятого под контроль населенного пункта Песчаное. Это подразделение считается у ВСУ элитным.

Об освобождении Песчаного российскими бойцами в Минобороны РФ сообщили 24 марта.