В файлах Эпштейна нашли коллаж с Зеленским, Стармером и Макроном в постели

ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. В документах по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна содержится сгенерированная искусственным интеллектом фотография, на которой Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон лежат обнаженными в одной постели*, выяснило РИА Новости, изучив данные американского минюста.
В одном из файлов по делу финансиста приводится подборка электронных писем от человека, чье имя было скрыто американскими властями.
К одному из писем приложено, предположительно, сгенерированное ИИ изображение, на котором Зеленский с потерянным взглядом лежит на кровати между Макроном и Стармером*. Все политики на нем изображены без одежды.
Автор письма в числе прочего просит президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина защитить его семью от вышеупомянутых деятелей.
«Пожалуйста, президент Трамп и президент Путин, работайте вместе! Пошел ты, Зеленский», — добавил анонимный автор. Письмо датировано февралем 2025 года.
Опрошенные РИА Новости эксперты склоняются к мнению, что изображение, вероятнее всего, сгенерировано искусственным интеллектом.
Зеленский упоминался в файлах Эпштейна в связи с вовлеченностью в преступные схемы по торговле людьми. Также в своих переписках финансист упоминал «бойфренда»* французского президента.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории РФ.