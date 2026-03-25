Qatar Energy объявила форс-мажор по контрактам на поставку СПГ в четыре страны

Компания Qatar Energy объявила форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с Италией, Бельгией, Южной Кореей и Китаем.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что причиной такого решения стал серьёзный ущерб, нанесённый ракетными атаками предприятиям компании в Рас-Лаффане. Там повреждены два объекта по обработке СПГ и ещё один — по преобразованию газа в жидкость.

«Мы оцениваем ущерб и составляем график ремонта пострадавших объектов», — говорится в заявлении Qatar Energy.

Ранее стало известно, что Qatar Energy приостановила производство СПГ после атаки дрона из Ирана.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил как катастрофу ущерб от удара по заводу по производству СПГ в Катаре.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше