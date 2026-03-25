Эксперт рассказал, к чему приведет затяжной конфликт США и Ирана

Эрл Расмуссен: затяжной конфликт вокруг Ирана вызовет мировой финансовый коллапс.

ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Затягивание конфликта вокруг Ирана приведет к глобальному финансовому коллапсу, предупредил в интервью РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского политологического «Евразия-центра» подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.

«Если конфликт затянется, мы столкнемся с глобальным финансовым коллапсом, перебоями в поставках энергоносителей и продовольствия, что приведет к мировому гуманитарному кризису», — сказал Расмуссен.

Эксперт выразил уверенность в том, что лучшим выходом из ситуации для США стало бы признание того, что агрессия против Ирана была катастрофическим решением, которое требует переговоров.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу — ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут почти по всему миру.

