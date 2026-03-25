Белый дом: 25 марта Трамп проведёт закрытый брифинг с разведкой США

Президент США Дональд Трамп в среду, 25 марта, проведет закрытый брифинг с представителями американского разведывательного сообщества для обсуждения хода переговоров, которые Вашингтон якобы ведёт с Ираном в рамках урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, следует из графика главы Белого дома, опубликованного его администрацией.
Согласно этой информации, мероприятие должно начаться в 13:00 по местному времени (20:00 мск). Сотрудников прессы на брифинге не будет.
Напомним, 24 марта Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты якобы проводят переговоры с Ираном. При этом он не стал уточнять, с какими конкретно иранскими представителями Вашингтон вступил в диалог.
Ранее газета The New York Times написала, что Ирану направили план США по выходу из конфликта на Ближнем Востоке. Источники издания обратили внимание, что Вашингтон выдвинул это предложение вследствие усиливающегося влияния конфликта на Ближнем Востоке на экономику Соединённых Штатов.
Портал Axios со ссылкой на источники также сообщил, что американские власти и региональные посредники обсуждают возможность проведения переговоров с Ираном уже 26 марта. В статье уточнялось, что пока они ждут ответа Тегерана.