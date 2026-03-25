В Госдуме допустили обострение вокруг «Турецкого потока» после заявлений Орбана

В Госдуме заявили о риске эскалации вокруг газопровода «Турецкий поток» на фоне политических разногласий вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда профильного комитета Александра Бородая.

В Госдуме заявили о риске эскалации вокруг газопровода «Турецкий поток» на фоне политических разногласий вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда профильного комитета Александра Бородая.

По его словам, ситуация вокруг украинского руководства осложняется снижением внимания к конфликту на фоне событий на Ближнем Востоке, а также нерешенными вопросами финансовой поддержки со стороны Евросоюза.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о попытках атак на инфраструктуру «Турецкого потока», которые, по его утверждению, предпринимались с целью повлиять на поставки газа в Венгрию.

Бородай заявил, что в условиях внешнеполитического давления и снижения международного внимания к ситуации украинские власти могут рассматривать различные сценарии, способные привести к обострению.

Он также отметил, что для Киева принципиальным остается сохранение фокуса международного сообщества на происходящем в стране.

На саммите ЕС, по данным агентства, Венгрия и Словакия выступили против предоставления Украине финансовой помощи в размере €90 млрд, а также блокировали принятие нового пакета санкций против России.

Читайте также: Собственники домов в РФ вправе ограничить найм мигрантов консьержами.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше