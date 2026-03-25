ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на харьковском направлении

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ на харьковском направлении в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Расчет ударных беспилотников “Молния” подразделения войск беспилотных систем 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” уничтожил скопление техники и личного состава [противника], сорвав ротацию ВСУ на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Кроме того, в военном ведомстве рассказали о боевой работе расчетов FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 27-й мотострелковой бригады группировки «Запад». Так, согласно информации министерства, воздушным тараном были уничтожены пять тяжелых БПЛА гексакоптерного типа подразделений ВСУ.