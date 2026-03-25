Крупным хозяйствам в Новосибирской области помогут восстановиться

«Несмотря на то, что 86% потерь у нас было связано с организованным сектором, прежде всего в Новосибирской области пострадали сельскохозяйственные организации, было принято абсолютно верное решение основной акцент по оказанию помощи сделать на личных подсобных хозяйствах населения. Мы сегодня имеем меры государственной поддержки, которые направлены на сохранение доходов граждан и на возобновление производства — на приобретение скота для того, чтобы выйти из той сложной ситуации, в которой оказались простые люди», — сказал Некрасов. Видеокомментарий журналистам предоставили в правительстве Новосибирской области.