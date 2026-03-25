Reuters: БПЛА атаковал топливный бак в международном аэропорту Кувейта

Беспилотники атаковали топливный бак в международном аэропорту Кувейта, возник пожар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Генеральное управление гражданской авиации страны.
«Были немедленно задействованы экстренные службы, пожарные расчёты отреагировали на пожар», — говорится в публикации.
Уточняется, что пострадавших нет. По предварительным данным, был нанесён лишь материальный ущерб.
Ранее информационное агентство KUNA сообщило, что атака БПЛА привела к возгоранию на предприятии в кувейтском районе Аль-Ахмеди.
