Тегеран заподозрил ловушку в предложении США о встрече в Исламабаде

Иранские власти рассматривают предложение США о переговорах в Исламабаде как возможную уловку, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, представители Тегерана передали посредникам из Пакистана, Египта и Турции, что наращивание американского военного присутствия на Ближнем Востоке усилило их недоверие к инициативе о переговорах.
В Иране указывают, что не хотят повторения ситуации, когда удары наносились в период переговорного процесса. Речь идет об атаках, произошедших в июне прошлого года и 28 февраля текущего года.
Axios также сообщает, что США передали Тегерану план урегулирования из 15 пунктов, который рассматривается как основа для возможных переговоров. По данным источников, американская сторона рассчитывает определить готовность Ирана к уступкам, от которых он ранее отказывался.
При этом в Белом доме, как утверждает источник портала, не исключают перехода к наземной фазе операции против Ирана, однако окончательное решение не принято.
Ранее, по информации израильских источников, встреча представителей США и Ирана может пройти в Исламабаде в конце недели.
Газета The New York Times сообщала, что предложенный Вашингтоном план затрагивает вопросы ракетной и ядерной программ Ирана, а также свободы судоходства.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни стороны вели конструктивные контакты и обсуждали прекращение боевых действий. Он также сообщил о решении временно отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана.
В то же время официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что прямых переговоров с США не было, а позиция Тегерана передавалась через посредников.
